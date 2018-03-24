СБУ задержала двух пророссийских интернет-провокаторов

Об этом передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что двое украинских граждан были завербованы специальным агентом с территории временно оккупированных ЛНР-ДНР. За сдельную плату они занимались ведением пабликов и созданием групп в социальных сетях, где выкладывали материалы территориального расширение ДНР-ЛНР и создания проекта "Новороссия".

Также они занимались поиском людей, которые "благонадежно" относятся к идеям сепаратизма на востоке Украины. СБ Украины также зафиксировали, что одной из задач агентов был поиск пророссийски настроенных лиц для участия в фейковых протестных акциях.

Связь с "пятой колонной" российские агенты поддерживали через близких друзей или родственников администраторов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко поблагодарил сотрудников Службы безопасности и Генеральной прокуратуры Украины за предотвращение массовых терактов.