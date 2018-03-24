На Львовщине рабочие наткнулись на снаряды времен ВМВ

Историческую находку нашли недалеко от проведения земляных работ по улице Пидголоско, 20. На место происшествия были вызваны специализированные службы, которые эвакуировали население ближайших построек и приступили к деактивации снарядов.

Место происшествия было ограждено, выставлена ​​охрана. На отдельный полигон были вывезены 76 мм два снаряда, информации о их ликвидации покамест нет.

Рабочие бригады временно прекратили работы на участке, так как на этом месте, вероятно, может находится целый склад боеприпасов. Сама территория располагается в 200 метрах от жилых высоток.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна теперь может производить собственные артиллерийские боеприпасы больших калибров.