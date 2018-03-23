15:58 23.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Женщина выпала из одесской маршрутки прямо на ходу

Сегодня, 23 марта, в центре Одессы из салона маршрутного такси №145 вылетела одна из пассажирок. В результате инцидента женщина травмировала ногу, после чего вскоре была госпитализированная в ближайшую больницу.

Женщина выпала из одесской маршрутки прямо на ходу

Об этом сообщает местное издание "Взгляд из Одессы".

Как сообщают очевидцы происшествия, водитель общественного транспорта забыл закрыть двери и начал движение. Теперь из-за халатности водителя у пострадавшей травмирована нога.

На месте ЧП работают правоохранительные органы, которые выясняют все подробности инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Луцке произошла авария с участием двух маршрутных такси. В результате дорожно-транспортного происшествия получили ранения одиннадцать человек.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. 


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