08:15 23.03.2018 | Происшествия | Новости
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Во Вьетнаме горел жилой дом, погибли 13 человек - ФОТО

В ночь на пятницу, 23 марта, во Вьетнаме произошел крупный пожар.

Во Вьетнаме горел жилой дом, погибли 13 человек - ФОТО

В городе Хошимине горел многоэтажный жилой комплекс Carina Plaza. В результате трагедии по меньшей мере 13 человек погибли.

Как сообщает местное издание VnExpress, ссылаясь на слова исполняющего обязанности директора пожарной службы города полковника Нгуена Тханя Хуонга, пострадали еще 14 человек.

При это одна женщина разбилась, выпав из окна 19-го этажа здания. На данный момент пожарные тушат возгорание, на месте происшествия работают не менее пяти единиц техники.

Полиция обходит этажи и квартиры и эвакуирует жителей, всего было спасено более сотни человек.

Правоохранители предполагают, что пожар возникло около полуночи в подвале жилого комплекса, где находится автопарковка. По словам очевидцев, перед началом пожара был слышен громкий взрыв.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Берлина 7 февраля, произошел пожар. На Потсдамской площади горел пятизвездочный отель. Огонь вспыхнул в сауне на одиннадцатом этаже.


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