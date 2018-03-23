22:08 23.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В центре Одессы нашли тело мужчины с ножевыми ранениями на теле

На задворках одного из торговых центров Одессы на Семафорном переулке нашли тело мертвого мужчины. Об этом передает пресс-центр ГУ НП в Одесской области.

В центре Одессы нашли тело мужчины с ножевыми ранениями на теле

Сообщается, что мужской труп был обнаружен одним из посетителей центра на автостоянке, когда тот пытался припарковать свой автомобиль. 

Правоохранители установили личность погибшего - это мужчина 58 лет. На его теле было обнаружено 7 ножевых ранений в районе грудной клетки, шеи и предплечья. Он погиб в результате значительной потери крови. 

Сейчас эксперты-криминалисты устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, проверяются все камеры наружного видеонаблюдения, опрашивается охрана торгового центра, работают группы кинологов. 

В ходе обыска трупа каких-либо личных вещей при нем найдено не было.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Львовщине нашли замерзшего мужчину. Правоохранители установили личность погибшего, это человек 1984 года рождения без постоянного места жительства. 


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