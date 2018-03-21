Во время физкультуры в Донецкой области умер школьник

Трагедия произошла 20 марта примерно в 14.00. На уроке физической культуры в общеобразовательной школе I-III ступеней № 8 Мирноградского городского совета одиннадцатилетнему мальчику внезапно стало плохо. Была незамедлительно вызвана карета скорой помощи.

Доктора бригады скорой констатировали смерть мальчика и привезли умершего в терапевтическое отделение Мирноградскои центральной городской больницы.

Также выяснили, что у школьника было диагностировано тяжелое заболевание, а именно злокачественная феохромоцитома третей категории.

В текущий момент готовится ходатайство в городской суд о проведении судебно-медицинской экспертизы по установлению причины смерти ученика.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в селе Кротовщина Полтавской области горела школа, никто из детей не пострадал. Вместе с тем спасатели с учебного заведения эвакуировали около 60-ти детей.