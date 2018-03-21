12:50 21.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100189162:test

Во время физкультуры в Донецкой области умер школьник

В одной из школ Мирнограда (в прошлом Димитрова) Донецкой области просто во время занятий на уроке физкультуры умер пятиклассник. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Во время физкультуры в Донецкой области умер школьник

Трагедия произошла 20 марта примерно в 14.00. На уроке физической культуры в общеобразовательной школе I-III ступеней № 8 Мирноградского городского совета одиннадцатилетнему мальчику внезапно стало плохо. Была незамедлительно вызвана карета скорой помощи.

Доктора бригады скорой констатировали смерть мальчика и привезли умершего в терапевтическое отделение Мирноградскои центральной городской больницы.

Также выяснили, что у школьника было диагностировано тяжелое заболевание, а именно злокачественная феохромоцитома третей категории.

В текущий момент готовится ходатайство в городской суд о проведении судебно-медицинской экспертизы по установлению причины смерти ученика.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в селе Кротовщина Полтавской области горела школа, никто из детей не пострадал. Вместе с тем спасатели с учебного заведения эвакуировали около 60-ти детей.


Поделиться
Читайте также:
 
Ани Лорак рассказала об отношениях с мужем - ФОТО Сущенко может быть освобожден в мае, - Фейгин Япония планирует построить авианосец после агрессии Китая В Раде установили сейфы для хранения оружия
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив