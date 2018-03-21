В Филиппинах произошло смертельное ДТП, десятки погибших

Об этом сегодня, 21 марта, сообщает агентство Xinhua.

Как отмечается, во время движения автобус съехал с трассы и рухнул в овраг в городе Саблайн провинции Западный Миндоро.

По словам представителя экстренных служб, водитель автобуса от полученных травм скончался на месте происшествия. Также страшная авария унесла жизнь 19 пассажиров транспорта, все остальные 25 пострадавших были госпитализированы в три местные больницы.

На данный момент на месте происшествия работает полиция. Других деталей о причинах и обстоятельствах инцидента пока не поступало.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Липецкой области в серьезную аварию попал микроавтобус, перевозивший игроков женской футбольной команды "Триумф" из Брянска. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили четыре девушки и водитель легковушки.