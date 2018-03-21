10:32 21.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Запорожье полицейский насмерть сбил пешехода

В Запорожской области во вторник вечером, 20 марта, подполковник полиции на собственном автомобиле сбил пешехода.

На Запорожье полицейский насмерть сбил пешехода

Мужчина умер в больнице от полученных травм. Как сообщает пресс-служба областной полиции, авария произошла в селе Орлянка Михайловского района.

За рулем машины находился временно исполняющий обязанности начальника одного из отделов Михайловского отделения полиции Васильевского отделения полиции Главного управления национальной полиции в области.

В настоящий момент решается вопрос об отстранении полицейского от выполнения служебных обязанностей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Луганской области во вторник, 20 марта, грузовой автомобиль столкнулся с локомотивом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщает региональное управление Национальной полиции, инцидент произошел на железнодорожном переезде в районе поселка Троицкое. Тут водитель КамАЗ с прицепом проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на пути, где в то время двигался локомотив пригородного сообщения Станица-Луганская-Лантратовка.


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