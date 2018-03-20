В Техасе произошел взрыв на складе почтовой компании

В результате взрыва одна сотрудница получила травму, однако ее жизни ничего не угрожает.

На месте взрыва работают сотрудники ФБР и других правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что несколько взрывов прогремели в жилых домах в Остине, в результате которых погибли два человека.

По словам представителя ФБР, взрыв на складе FedEx "более чем вероятно" связан с предыдущими взрывами в городе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Кишинева прогремел взрыв. Тут в одном из магазинов, по предварительным данным, взорвалась граната. В результате инцидента погибли два человека.