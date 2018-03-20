15:13 20.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Техасе произошел взрыв на складе почтовой компании

В американском городе Шарц, штате Техас, произошел сильнейший взрыв на складе почтовой компании FedEx. Об этом сообщает во вторник, 20 марта, американский телеканал Си-Би-Эс со ссылкой на ФБР.

В Техасе произошел взрыв на складе почтовой компании

В результате взрыва одна сотрудница получила травму, однако ее жизни ничего не угрожает.

На месте взрыва работают сотрудники ФБР и других правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что несколько взрывов прогремели в жилых домах в Остине, в результате которых погибли два человека.

По словам представителя ФБР, взрыв на складе FedEx "более чем вероятно" связан с предыдущими взрывами в городе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Кишинева прогремел взрыв. Тут в одном из магазинов, по предварительным данным, взорвалась граната. В результате инцидента погибли два человека.


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