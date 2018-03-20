В Самарской области двое погибло после схода с рельсов вагона

Как сообщают сотрудники комитета, по предварительным данным, 20 марта в два часа дня по-московскому времени, в вагонном депо станции Сызрань Куйбышевской железной дороги сошел с рельсов один вагон грузового поезда и смертельно травмировал двух человек, предварительно, работников железной дороги.



На месте происшествия помимо сотрудников Следственного комитета, также задействованы в работе правления по транспортным делам Министерства внутренних дел и транспортная прокуратура России.



Также в сообщении добавляют, что следователями готовится представление в сторону руководства Куйбышевской железной дороги о необходимости усиления мер безопасности.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Соединенных Штатах Америки поезд с токсичными материалами сошел с рельсов.