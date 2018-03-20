18:45 20.03.2018 | Происшествия | Новости
100189098:test

В Самарской области двое погибло после схода с рельсов вагона

Два человека погибли после того, как один из вагонов грузового поезда сошел с рельсов в депо станции Сызрань в Самарской области. Сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства их гибели. Об этом сообщает пресс-служба приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
 

В Самарской области двое погибло после схода с рельсов вагона

Как сообщают сотрудники комитета, по предварительным данным, 20 марта в два часа дня по-московскому времени, в вагонном депо станции Сызрань Куйбышевской железной дороги сошел с рельсов один вагон грузового поезда и смертельно травмировал двух человек, предварительно, работников железной дороги.

На месте происшествия помимо сотрудников Следственного комитета, также задействованы в работе правления по транспортным делам Министерства внутренних дел и транспортная прокуратура России.

Также в сообщении добавляют, что следователями готовится представление в сторону руководства Куйбышевской железной дороги о необходимости усиления мер безопасности.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Соединенных Штатах Америки поезд с токсичными материалами сошел с рельсов.


Поделиться
Читайте также:
 
Трамп все-таки поздравил Путина с победой на выборах Проверка электронных деклараций осложняется из-за проблем с доступом к базам данных В Украине продолжается вспышка кори В Одесской области отменили автобусные рейсы из-за плохой погоды
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив