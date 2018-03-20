В Луганской области локомотив врезался в грузовик - ФОТО

К счастью, обошлось без пострадавших. Как сообщает региональное управление Национальной полиции, инцидент произошел на железнодорожном переезде в районе поселка Троицкое.

Тут водитель КамАЗ с прицепом проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на пути, где в то время двигался локомотив пригородного сообщения Станица-Луганская-Лантратовка.

Сейчас полицейские устанавливает почему водитель грузовика на железнодорожном переезде не остановился на запрещающий сигнал светофора.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове в ночь на вторник, 20 марта, иномарка врезалась в патрульную машину. Водитель, совершивший наезд, находился в нетрезвом состоянии. В результате аварии двое полицейских получили травмы.