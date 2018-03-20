12:59 20.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Кишиневе в одном из магазинов прогремел взрыв, есть жертвы - ФОТО, ВИДЕО

Во вторник, 20 марта, в Кишинева прогремел взрыв.

В Кишиневе в одном из магазинов прогремел взрыв, есть жертвы - ФОТО, ВИДЕО

Тут в одном из магазинов, по предварительным данным, взорвалась граната. В результате инцидента погибли два человека.

Еще двое жителей города получили травма. Как сообщает publika.md, трагедия произошла в магазине на улице Матеевича.

По предварительным данным, при выходе из магазина покупатель подорвал гранату после того, как продавец отказалась дать ему что-то бесплатно. Среди погибших продавец и один мужчина. Еще двое потерпевших в момент взрыва находились в магазине.

В настоящее время полиция оцепила территорию вокруг магазина.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Каменском Днепропетровской области в ночь на понедельник, 19 марта, мужчина взорвал гранату в зале игровых автоматов. В результате инцидента пострадали два человека. Как сообщает пресс-служба полиции области, уже на месте правоохранители установили, что около шести часов утраченного в помещение вошли двое неизвестных и начали требовали деньги.


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