Волошин застрелился потому, что его заставляли подписать незаконные документы, - заместитель

Вместе с тем Волошин не соглашался подписывать акты, так как они были незаконными. Об этом рассказала в понедельник, 19 марта, заместитель генерального директора по развитию аэропорта в Николаеве Алина Коротич.

По ее словам, были какие-то переговоры с администрацией, о подписании акта выполненных работ, относительно терминала. Но тендера фактически не было.

Он был отменен, поэтому это незаконно и поэтому он не соглашался, - пояснила она, добавив, что в последнее время он говорил о желании покинуть аэропорт и о том, что в последнее время его не оставляют суицидальные мысли.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт", бывший военный летчик, ветеран АТО, Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством. Отдел коммуникации полиции Николаевской области подтверждает, что в воскресенье, 18 марта, в Николаеве в собственной квартире из боевого пистолета застрелится 29-летний Волошин. По данным пресс-служба полиции области, на момент трагедии семья находилась дома вместе с мужем, выстрел из комнаты услышала жена.