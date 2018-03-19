В Японии паром с пассажирами врезался в маяк

Инцидент произошел на выходе из японского порта Акаси на тихоокеанском побережье острова Хонсю. Как сообщает Kyodo, на данный момент паром водоизмещением около 9,8 тысяч тонн заблокирован.

Он до сих пор и не может продолжать движение, поскольку ему на винт намоталась цепь, фиксировавшая плавучий маяк. По данным местных властей на борту судна находится 509 пассажиров и членов команды.

Сейчас власти и спасательные службы готовят эвакуацию людей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, к берегам Японии прибило деревянную лодку с останками восьми человек. Семиметровую лодку нашли в ноябре прошлого года на пляже неподалеку от города Ога в префектуре Акита. На судне не было никаких навигационных приборов. Обследовав лодку, власти обнаружили останки восьми человек, причем некоторые тела разложились до костей.