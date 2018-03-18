В Одессе началась эвакуация сотрудников российского консульства - ФОТО

Сейчас на месте происшествия работают специалисты-взрывотехники, несколько бригад патрульной полиции, медики и кинологи. Возле здания консульства дежурит бригада пожарников и спасателей.

Всех сотрудников учреждения и жильцов рядом прилегающих домов временно эвакуировали. Проводиться проверка всех помещений здания.

Напомним, что сегодня, 18 марта в России будут проводиться президентские выборы. Избирательные участки также будут открыты в оккупированном Крыму. По всей Украине были усилены меры по охране бывших российских консульств. Официальный Киев запретил открывать избирательные участки страны-агрессора на территории государства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко на встрече с послами стран "Большой семерки" призвал государства G7 осудить и не признавать выборы президента РФ в оккупированном Крыму.