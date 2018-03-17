На Житомирщине женщина совершила суицид

По предварительной информации, женщина решили свести счеты с жизнью на почве бытового конфликта. Тело полуживой женщины обнаружили случайные свидетели в реке Уж. На место происшествия прибыла бригада спасателей, которая на надувной лодке вытащила тело потерпевшей на берег.

До приезда медиков ей пытались предоставили первую медицинскую помощь, один из спасателей сделал искусственное дыхание, однако врачи констатировали смерть женщины от болевого шока. При более детальном осмотре тела выяснилось, что ее легкие разорвались от большого количества воды, попавшей в организм.

Ее личность устанавливается, правоохранители продолжают искать родственников или близких погибшей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно патрульный Днепровской полиции уговорил женщину, которая сидела на крае железной арки, не прыгать.