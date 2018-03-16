Из Восточной Гуты вывели более 13 тысяч человек за два дня

Об этом в пятницу, 16 марта, сообщает Минобороны России.

Как отмечается, в настоящее время продолжается вывод мирных жителей из Восточной Гуты по открытому гуманитарному коридору. Таже в ведомстве заверили, что всего за два дня из Восточной Гуты вышло более 13 тысяч мирных жителей.

При этом город Дума зашел конвой ООН и Красного Креста, доставивший 137 тонн гуманитарных грузов.

Кстати, трансляция выхода мирных жителей ведется на сайте Минобороны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с помощью центра по примирению враждующих сторон, за последние несколько дней сотни жителей Восточной Гуты было вывезено. Более 300 человек с начала работы гуманитарного коридора покинули район Сирии Восточная Гута.