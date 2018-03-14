На Полтавщине горела школа, спасатели эвакуировали 60 детей

К счастью, никто из детей не пострадал. Вместе с тем спасатели с учебного заведения эвакуированы около 60-ти детей.

Как сообщает отдел коммуникации полиции области, информация о возгорании поступила около двух часов дня. На место происшествия сразу же выехали наряды Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и районной полиции. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на улице Туполева в Святошинском районе произошел сильный пожар. Тут горели складские помещения. Информация о пострадавших не поступала.