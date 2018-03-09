13:12 09.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Афганистане в результате взрыва смертника погибли около десятка человек

По меньшей мере семь человек погибли из-за сильнейшего взрыва смертника в шиитском районе столицы Афганистана Кабула. Также во время инцидента пострадали еще более, чем 10 людей.

В Афганистане в результате взрыва смертника погибли около десятка человек

Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства внутренних дел страны Наджиб Даниш в Facebook.

"В результате взрыва семь человек погибли, еще семь были ранены", - написал он.

В то же время пресс-секретарь Министерства здравоохранения Афганистана сообщил о как минимум 13 раненых.

Власти Афганистана не причисляют нападающего к числу жертв. На данный момент ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Индии на судне прогремел взрыв, в результате инцидента чего погибли пять человек. Кроме этого 11 человек получили ранения.


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