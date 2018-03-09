В Афганистане в результате взрыва смертника погибли около десятка человек

Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства внутренних дел страны Наджиб Даниш в Facebook.

"В результате взрыва семь человек погибли, еще семь были ранены", - написал он.

В то же время пресс-секретарь Министерства здравоохранения Афганистана сообщил о как минимум 13 раненых.

Власти Афганистана не причисляют нападающего к числу жертв. На данный момент ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Индии на судне прогремел взрыв, в результате инцидента чего погибли пять человек. Кроме этого 11 человек получили ранения.