13:51 08.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Черкасской области без газа остались более 180 домов

Со вчерашнего дня, 7 марта, из-за задолженности без газоснабжения остались жители городка Смелы Черкасской области. Таким образом, без газоснабжения остались 17 котельных, обеспечивающих теплоснабжением 183 дома. 

В Черкасской области без газа остались более 180 домов

О проблеме сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, в настоящее время отключение около 9 408 абонентов. В частности, без тепла остались 12 школ, 12 детских садов, 11 медучреждений, двух техникумов и одного ПТУ.

"В 22:20 7 марта работа 12 котельных была восстановлена, 5 котельных остаются без газоснабжения", - сообщили в ГСЧС

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейская Комиссия заявила о готовности выступать посредником в процессе по урегулированию газовой ситуации между Украиной и Россией.


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