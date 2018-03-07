В Одессе нелегалы травмировали трех полицейских - ВИДЕО

В результате инцидента трое полицейских получили ранения. Как сообщает региональное управление Национальной полиции, правоохранители стреляли чтобы остановить автомобиль, в котором находились три иностранца и один местный житель.

Во время проведения мероприятий по отработке Мигрант полицейские заметили четырех подозрительных мужчин, которые сидели в автомобиле. Они решили проверить у них документ. Вместе с тем на просьбу выйти из машины мужчины попытались скрыться и совершили наезд на полицейских.

В итоге трое правоохранителей были травмированы. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Для остановки машины сотрудники полиции применили травматическое оружие. При этом 29-летний одессит и трое иностранцев в возрасте от 37 до 51 года были задержаны и доставлены в Приморский отдел полиции.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовное дела по статье Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, неизвестный человек вечером во вторник, 6 марта, позвонил в полицию и сообщил о том, что железнодорожный вокзал города Одесса заминирован. Для безопасности с вокзала было эвакуировано около 1,5 тысячи человек.