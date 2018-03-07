11:58 07.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Из-за гололеда с столице произошла массовая авария – ФОТО

На столичном проспекте Леся Курбаса произошло массовое ДТП, в котором пострадали семь машин. Об этом сообщает "Эспрессо".

Из-за гололеда с столице произошла массовая авария – ФОТО

Отмечается, что в дорожно-транспортное происшествие попали Nissan, Ford, два авто Citroen и три автомобиля Skoda. Основной причиной ДТП является гололед.

Сразу после сообщении о трагедии, на место событий прибыли два патруля полиции и "скорой", но все участники трагедии от медпомощи отказались. Согласно словам очевидцев, водители были возмущены действиями коммунальных служб. Дорогу начали посыпать уже после аварии.

Из-за аварии полиция перекрыла проспект.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на автодороге Полтава-Кременчуг-Александрия рейсовый автобус столкнулся с иномаркой. В результате аварии погиб пассажир легковушки. В больницу с травмами госпитализированы пять пассажирок автобуса Богдан, а также водитель автомобиля Renault.


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