Из-за гололеда с столице произошла массовая авария – ФОТО

Отмечается, что в дорожно-транспортное происшествие попали Nissan, Ford, два авто Citroen и три автомобиля Skoda. Основной причиной ДТП является гололед.

Сразу после сообщении о трагедии, на место событий прибыли два патруля полиции и "скорой", но все участники трагедии от медпомощи отказались. Согласно словам очевидцев, водители были возмущены действиями коммунальных служб. Дорогу начали посыпать уже после аварии.

Из-за аварии полиция перекрыла проспект.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на автодороге Полтава-Кременчуг-Александрия рейсовый автобус столкнулся с иномаркой. В результате аварии погиб пассажир легковушки. В больницу с травмами госпитализированы пять пассажирок автобуса Богдан, а также водитель автомобиля Renault.