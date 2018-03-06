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В Сирии разбился российский самолет, 32 человека погибли

Во вторник, 6 марта, на сирийском аэродроме Хмеймим разбился российский самолет.

В Сирии разбился российский самолет, 32 человека погибли

В результате крушения Ан-26 погибли 32 человека. Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на данные Министерства обороны Российской Федерации, на момент крушения на борту самолета находилось 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

При этом причиной авиакатастрофы в министерстве назвали техническую неисправность. Вместе с тем в российской оборонном ведомстве заверили, что огневого воздействия по самолету не было. В Минобороны также рассказали, что крушение произошло около двух часов дня во время захода самолета на посадку.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 11 февраля в России пассажирский самолет "Саратовских авиалиний" потерпел крушение после вылета из подмосковного " Домодедово" в Орск. Самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.


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