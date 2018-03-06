Северо-запад Албании затопило из-за сброса воды с трех ГЭС

В результате такого решение северо-западная часть Албании оказалась полностью затоплена. Как сообщает во вторник утром, 6 марта, Associated Press, ссылаясь на данные Министерства обороны страны, на данный момент затоплено более тысячи гектаров земли на северо-западе страны. Сегодня утром в район бедствия были отправлены аварийные службы.

Доступ ко многим отдаленным населенным пунктам страны остается заблокированным, многие дороги и мосты повреждены или разрушены. При этом свою роль в наводнении также сыграл традиционный весенний паводок и обильные дожди.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на США обрушился мощный тихоокеанский шторм. В результате стихийного бедствия пострадало более 50 человек, семеро погибло - из них двое несовершеннолетних детей.

Основная причина смерти - это падение деревьев и электрических столбов. Ураган обрушился на Нью-Йорк, Филадельфию и Бостон, аэропорта этих городов объявили чрезвычайное положение, движение на дорогах временно ограничено, отменены три тыс самолетных рейсов. Без электричества осталось два млн американцев, более одного млн лишились водоснабжения.