07:56 06.03.2018 | Происшествия | Новости
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Северо-запад Албании затопило из-за сброса воды с трех ГЭС

Власти Албании приняли решение сбросить излишнюю воду с трех гидроэлектростанций.

Северо-запад Албании затопило из-за сброса воды с трех ГЭС

В результате такого решение северо-западная часть Албании оказалась полностью затоплена. Как сообщает во вторник утром, 6 марта, Associated Press, ссылаясь на данные Министерства обороны страны, на данный момент затоплено более тысячи гектаров земли на северо-западе страны. Сегодня утром в район бедствия были отправлены аварийные службы.

Доступ ко многим отдаленным населенным пунктам страны остается заблокированным, многие дороги и мосты повреждены или разрушены. При этом свою роль в наводнении также сыграл традиционный весенний паводок и обильные дожди.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на США обрушился мощный тихоокеанский шторм. В результате стихийного бедствия пострадало более 50 человек, семеро погибло - из них двое несовершеннолетних детей.

Основная причина смерти - это падение деревьев и электрических столбов. Ураган обрушился на Нью-Йорк, Филадельфию и Бостон, аэропорта этих городов объявили чрезвычайное положение, движение на дорогах временно ограничено, отменены три тыс самолетных рейсов. Без электричества осталось два млн американцев, более одного млн лишились водоснабжения.


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