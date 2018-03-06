23:47 06.03.2018 | Происшествия | Новости
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На борту разбившегося российского самолета находилось 39 человек - Минобороны России

На борту российского транспортного самолета Ан-26, который разбился в Сирии во вторник, 6 марта, находилось не 32 человека, как сообщалось ранее, а 39.

На борту разбившегося российского самолета находилось 39 человек - Минобороны России

Все они - российские военнослужащие. В результате авиакатастрофы не выжил никто.

Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации. По уточненным данным ведомства, на борту самолета находились 33 пассажира и шесть членов экипажа.

При этом в министерстве пояснили, что в результате трагедии погибли 27 офицеров и среди них генерал-майор, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было, - заверили в ведомстве.

В свою очередь Telegram-канал проекта WarGonzo сообщает, что на борту Ан-26 предположительно находился генерал-майор Владимир Еремеев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня на сирийском аэродроме Хмеймим разбился российский самолет. Тогда сообщалось, что в результате крушения Ан-26 погибли 32 человека.

Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на данные Министерства обороны Российской Федерации, на момент крушения на борту самолета находилось 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.


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