В Бразилии за шесть минут из грузового самолета украли пять миллионов долларов

Грузовой самолет авиакомпании Lufthansa должен был вылететь из Бразилии в швейцарский Цюрих. Как сообщает газета "Фола де Сан-Паоло", самолет находился в грузовом терминале аэропорта Виракопус.

По предварительным данным полиции неизвестные проникли на территорию аэропорта, наклеив на автомобиль фальшивые знаки службы внутренней безопасности. Грабителей было пятеро и они угрожали охране оружием. Они вынесли из авиалайнера наличные и скрылись в неизвестном направлении.

На данный момент полиция разыскивает подозреваемых.

Украденные деньги перевозились под контролем компании Brink's - транспортного оператора, специализирующегося на доставке ценностей. Информации о пострадавших в результате нападения нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице злоумышленники похитили примерно 350 тысяч долларов, а также один килограмм золотых слитков. Все это было украдено из банковских ячеек.