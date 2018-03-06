10:15 06.03.2018 | Происшествия | Новости
100187952:Polishuk

В Бразилии за шесть минут из грузового самолета украли пять миллионов долларов

В бразильском городе Сан-Паоло грабители за шесть минут украли из самолета пять миллионов долларов.

В Бразилии за шесть минут из грузового самолета украли пять миллионов долларов

Грузовой самолет авиакомпании Lufthansa должен был вылететь из Бразилии в швейцарский Цюрих. Как сообщает газета "Фола де Сан-Паоло", самолет находился в грузовом терминале аэропорта Виракопус.

По предварительным данным полиции неизвестные проникли на территорию аэропорта, наклеив на автомобиль фальшивые знаки службы внутренней безопасности. Грабителей было пятеро и они угрожали охране оружием. Они вынесли из авиалайнера наличные и скрылись в неизвестном направлении.

На данный момент полиция разыскивает подозреваемых.

Украденные деньги перевозились под контролем компании Brink's - транспортного оператора, специализирующегося на доставке ценностей. Информации о пострадавших в результате нападения нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице злоумышленники похитили примерно 350 тысяч долларов, а также один килограмм золотых слитков. Все это было украдено из банковских ячеек.


Поделиться
Читайте также:
 
В Бразилии за шесть минут из грузового самолета украли пять миллионов долларов Иран угрожает возобновить производство высокообогащенного урана Свитолина лидировала на выставочном турнире в Нью-Йорке - ФОТО Сенат США назвал условия для отмены антироссийских санкций
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив