10:32 05.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Пакистане автобус столкнулся с двумя грузовиками, девять человек погибли

В понедельник утром, 5 марта, на востоке Пакистана произошла масштабная авария.

В Пакистане автобус столкнулся с двумя грузовиками, девять человек погибли

В провинции Пенджаб в городе Гуджар-Хан столкнулись рейсовый автобус с два грузовика. В результате аварии девять человек погибли на месте. Еще 29 пассажиров автобуса получили травмы.

Как сообщает телеканал Geo TV, ссылаясь на представителей спасательных служб, среди жертв аварии - двое детей и одна женщина. Все пострадавшие в результате аварии госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

По словам медиков, состояние 14 раненых оценивается как критическое. По предварительной информации, водитель одного из грузовиков попытался обогнать автобус.

Сейчас полиция устанавливает причины столкновения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, неподалеку столичного массива Троещина автомобиль патрульной полиции врезался в эвакуатор. В результате аварии пострадали двое полицейских. Авария произошла в ночь на понедельник, 5 марта, на улице Оноре де Бальзака на пустой дороге около трех часов ночи.


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