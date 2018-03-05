В доме под Киевом обнаружили плантацию элитной конопли - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Оказалось, что несколько месяцев назад двое киевлян приобрели в селе старый дом. В доме никто постоянно не проживал, хозяева наведывались раз в три дня. Каждый раз после таких визитов местные жители испытывали недостаток питьевой воды.

В ходе отработки информации в поле зрения местной полиции попали двое жителей столицы. Во время обыска неприметной избушки полицейские обнаружили посевы элитной конопли. По словам специалистов, дельцы получали незаконный урожай с достаточно дорогого семя, происхождение которого устанавливается.

По ценам черного рынка стоимость изъятых кустов составляет около 5 млн гривен.

Внутри все было настроено на непрерывный процесс выращивания: конопля в горшках - от маленькой до почти созревшей, стены дома обшиты алюминиевой фольгой, вытяжка, вентилятор, капельная система полива.

Полиция задержала организатора незаконного выращивания растений и его подельника.

В настоящее время правоохранители открыли по данному факту уголовные производства.

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", в Киевской области полиция обнаружила большое количество взрывных устройств, бутылки с легковоспламеняющимся веществом, оружие и марихуану.