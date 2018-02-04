В США столкнулись два поезда, пострадали более 70 человек

В результате аварии погибли два человека. Еще около 70 человек получили травмы. Всех пострадавших скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщает телеканал ABC News, дорожно-транспортное происшествие произошло в штате Южная Каролина.

В пассажирском поезде на момент столкновения находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа. Поезд следовал по маршруту Нью-Йорк - Майами. Несколько вагонов поезда сошли с рельсов. На месте происшествия работают спасатели.

Сейчас региональное отделение Красного Креста помогает с обустройством приюта для уцелевших пассажиров. Причины инцидента устанавливают правоохранители. Напомним, ранее сообщалось, что в США пассажирский поезд компании Amtrak столкнулся с грузовым поездом в штате Южная Каролина, в результате чего травмировались более полусотни человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь воскресенье, на 4 февраля в Киеве произошла массовая авария. На проспекте Шухевича столкнулись сразу пять машина. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Как сообщает управление патрульной полиции столицы, еще три человека пострадали.