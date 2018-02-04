22:27 04.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Черкащине в пожаре погибла семья из трех человек

В Черкасской области в воскресенье утром, 4 февраля, произошел пожар в жилом доме.

На Черкащине в пожаре погибла семья из трех человек

В результате возгорания погибли пожилая супружеская пара и их сын. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла в селе Гельмязов Золотоношского района.

При этом, чтобы добраться до места пожара, спасатели из районного центра преодолели более 30 километров. Им на помощь пришли волонтеры из местной пожарной команды села Гельмязов.

Вместе с тем, во время ликвидации пожара в одной из комнат спасатели обнаружили тела трех человек без признаков жизни. Как выяснилось позже, погибшие - 76-летняя женщина, ее 76-летний муж и их 52-летний сын.

Спасатели предполагают, что причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования в доме.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вандалы подожгли церковь Святого князя Владимира Красное Солнышко во Львове. Инцидент произошел на проспекте Красной Калины, 85. Огонь начисто уничтожил здание церкви, так как оно было полностью деревянным.

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