14:39 03.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Донецкой области задержаны 23 агента ДНР-ЛНР

 В января 2018 года правоохранители Донецкой области задержали 23 шпиона пророссийских незаконных вооруженных формирований. Об этом передает пресс-служба Центрального отдела полиции.

В Донецкой области задержаны 23 агента ДНР-ЛНР

Сообщается, что полный список известных украинской стороне диверсантов состоит из 31-го имени. На данный момент задержано 23 человека, четверо агентов НВФ находятся в розыске, имеются их фотороботы. Еще троим сейчас прокуратура готовит избрание меры пресечения. Все лица, причастные к НВФ, были задержаны на подконтрольной Украине территории. Большинство из низ проникали на территорию страны по поддельным паспортам или документам уже неживых людей.

Напомним, что в зоне проведения боевых действий на востоке Украины за январь 2018 года погибли 14 украинских воинов. Большинство погибших солдат лишилось жизни в результате детонации мин и фугасных  противопехотных снарядов. В течение января штаб АТО сообщали о 45 раненых украинских военных, всех удалось спасти.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Украина и ОБСЕ договорились об усилении работы миссии на Донбассе.

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