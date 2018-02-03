В Донецкой области задержаны 23 агента ДНР-ЛНР

Сообщается, что полный список известных украинской стороне диверсантов состоит из 31-го имени. На данный момент задержано 23 человека, четверо агентов НВФ находятся в розыске, имеются их фотороботы. Еще троим сейчас прокуратура готовит избрание меры пресечения. Все лица, причастные к НВФ, были задержаны на подконтрольной Украине территории. Большинство из низ проникали на территорию страны по поддельным паспортам или документам уже неживых людей.

Напомним, что в зоне проведения боевых действий на востоке Украины за январь 2018 года погибли 14 украинских воинов. Большинство погибших солдат лишилось жизни в результате детонации мин и фугасных противопехотных снарядов. В течение января штаб АТО сообщали о 45 раненых украинских военных, всех удалось спасти.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Украина и ОБСЕ договорились об усилении работы миссии на Донбассе.