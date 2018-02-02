10:32 02.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине в пожаре сгорели десять тысяч книг - ФОТО

В селе Средний Горб Яворивского района в четверг вечером, 1 февраля, произошел пожар в двухэтажном кирпичном жилом доме.

На Львовщине в пожаре сгорели десять тысяч книг - ФОТО

В результате инцидента огонь уничтожил десять тысяч книг. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Львовской области, о пожаре спасателям сообщили слушком поздно, поэтому не момент их прибытия почти весь дом был уже охвачен огнем.

Так же было принято решение привлечь дополнительную технику и людей. Возгорание уже через час удалось полностью ликвидировать.

Вместе с тем пожар уничтожил крышу дома и деревянное перекрытие, книги, 26 металлопластиковых окон, пять металлопластиковых дверей и вещи домашнего обихода на площади в сто квадратных метров, а также повредил стены на площади сто квадратных метров.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на четверг, 1 февраля, в Виноградовской общеобразовательной школе Арцизского района Одесской области прогремел взрыв. Тут по неизвестным пока причинам, взорвался тепловой котел. К счастью, от взрыва никто из детей не пострадал.

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