На Львовщине в пожаре сгорели десять тысяч книг - ФОТО

В результате инцидента огонь уничтожил десять тысяч книг. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Львовской области, о пожаре спасателям сообщили слушком поздно, поэтому не момент их прибытия почти весь дом был уже охвачен огнем.

Так же было принято решение привлечь дополнительную технику и людей. Возгорание уже через час удалось полностью ликвидировать.

Вместе с тем пожар уничтожил крышу дома и деревянное перекрытие, книги, 26 металлопластиковых окон, пять металлопластиковых дверей и вещи домашнего обихода на площади в сто квадратных метров, а также повредил стены на площади сто квадратных метров.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на четверг, 1 февраля, в Виноградовской общеобразовательной школе Арцизского района Одесской области прогремел взрыв. Тут по неизвестным пока причинам, взорвался тепловой котел. К счастью, от взрыва никто из детей не пострадал.