17:21 01.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Турции неизвестные совершили нападение на базу военных

В провинции Хаккари на юго-востоке Турции группа вооруженных боевиков совершила нападение на турецкую военную базу. Об этом передает Haberturk.

В Турции неизвестные совершили нападение на базу военных

По предварительной информации, боевики принадлежали в террористической организации Рабочая партия Курдистана, которые смогли обойти турецкий пограничный контроль со стороны Ирака. В ходе перестрелки с боевиками было ранено пять военнослужащих турецкой стороны. Атакующие применили гранатомет и пулеметную установку, количество пострадавших со стороны нападавших неизвестно.

Получившие ранения доставлены в военный госпиталь в Хаккари. 

Напомним, что с начала наземной операции "Оливковая ветвь", проводимой турецкой армией в сирийском Африне, были ликвидированы 700 боевиков. В рамках операции "Оливковая ветвь" ВВС Турции уничтожили 22 объекта террористов PKK/KCK/PYD-YPG и ИГИЛ. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее турецкие силы подверглись атаке с территории Сирии со стороны РПК.

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