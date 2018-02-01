В Турции неизвестные совершили нападение на базу военных

По предварительной информации, боевики принадлежали в террористической организации Рабочая партия Курдистана, которые смогли обойти турецкий пограничный контроль со стороны Ирака. В ходе перестрелки с боевиками было ранено пять военнослужащих турецкой стороны. Атакующие применили гранатомет и пулеметную установку, количество пострадавших со стороны нападавших неизвестно.

Получившие ранения доставлены в военный госпиталь в Хаккари.

Напомним, что с начала наземной операции "Оливковая ветвь", проводимой турецкой армией в сирийском Африне, были ликвидированы 700 боевиков. В рамках операции "Оливковая ветвь" ВВС Турции уничтожили 22 объекта террористов PKK/KCK/PYD-YPG и ИГИЛ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее турецкие силы подверглись атаке с территории Сирии со стороны РПК.