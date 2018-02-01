В Литве задержали трех российских шпионов

В ходе проведения операции выяснилось, что все трое мужчин оказались вовлечены в сферу вооруженных сил, двое граждан страны служили в наземных подразделениях, третий был пилотом литовских ВВС, который проходил обучение и службу вместе с военными НАТО. Все они занимались шпионажем и передачей информации о размещении литовский военных и стратегических объектов, а затем все собранные данные передавались российской стороне, за что последние получали деньги.

Литовские правоохранительные органы, совместно с разведкой, провели десятки обысков и изъяли множество материалом, которые четко подтверждают российский след. Кроме того, установлено, что мужчины проводили передачу телефонных записей разговоров своих командиров.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп продлил действие документа, который позволяет американским спецслужбам шпионить за иностранцами.