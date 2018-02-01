18:52 01.02.2018 | Общество | Новости
100185541:roman

В Литве задержали трех российских шпионов

В Литве правоохранители провели операцию по задержанию агентурной сети Российской Федерации. Об этом передает Lrytas.

В Литве задержали трех российских шпионов

В ходе проведения операции выяснилось, что все трое мужчин оказались вовлечены в сферу вооруженных сил, двое граждан страны служили в наземных подразделениях, третий был пилотом литовских ВВС, который проходил обучение и службу вместе с военными НАТО. Все они занимались шпионажем и передачей информации о размещении литовский военных и стратегических объектов, а затем все собранные данные передавались российской стороне, за что последние получали деньги.

Литовские правоохранительные органы, совместно с разведкой, провели десятки обысков и изъяли множество материалом, которые четко подтверждают российский след. Кроме того, установлено, что мужчины проводили передачу телефонных записей разговоров своих командиров. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп продлил действие документа, который позволяет американским спецслужбам шпионить за иностранцами. 

Поделиться
Читайте также:

  • В СБУ заверяют, что задержанный офицер ФСБ РФ будет отвечать согласно действующему законодательству Украины за совершение им противоправной деятельности на территории нашего государства

  • С нового года в Латвии в рамках налоговой реформы вступают в силу изменения ставок акцизного налога.

  • "Путинский список" Минфина США должен был обличить "конкретных одиозных и коррумпированных деятелей" в России, но стал всеохватным, критикуют СМИ. Россияне вздохнули с облегчением, но не отменили вариант с ответными мерами через Иран и Северную Корею. 29 января не крайний срок введения санкций по этому закону, а дата их старта, дал понять Госдеп. Турция уже опасается закупать у Москвы "С-400".
 
Украинцам не нужны квоты на покупку билетов на ЧМ-2018 Боевиков ОРДЛО спонсируют с помощью криптовалюты В Марокко задержали группу боевиков "Исламского государства" В Австрии произошел взрыв на снарядном складе
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив