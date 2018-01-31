В центре Хмельницкого подожгли Сбербанк

Отмечается, что инцидент произошел на улице Подольской.

В областном управлении ГСЧС сообщили, что помощь пожарных не понадобилась — огонь удалось потушить подручными способами.

Предварительно установлено, что неизвестный бросил, нечто похожее на зажигательную смесь. В помещении на тот момент находился один работник. Он и погасил огонь.

В данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве в Дарницком районе горит торговый центр. Пожар начался в центре SilverBreeze. Торговый центр расположен на проспекте Павла Тичини, 1в.