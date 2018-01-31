10:59 31.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В центре Хмельницкого подожгли Сбербанк

Неизвестные вечером во вторник, 30 января,  подожгли филиал российского Сбербанка в Хмельницком. Об этом сообщает местное издание Депо.Хмельницкий.

В центре Хмельницкого подожгли Сбербанк

Отмечается, что инцидент произошел на улице Подольской.

В областном управлении ГСЧС сообщили, что помощь пожарных не понадобилась — огонь удалось потушить подручными способами.

Предварительно установлено, что неизвестный бросил, нечто похожее на зажигательную смесь. В помещении на тот момент находился один работник. Он и погасил огонь.

В данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве в Дарницком районе горит торговый центр. Пожар начался в центре SilverBreeze. Торговый центр расположен на проспекте Павла Тичини, 1в.

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