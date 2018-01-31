В России автобус слетел с дороги, погибли четыре человека - ВИДЕО

Из-за сильного гололеда водитель не справился с управлением. В результате автобус, в салоне которого был 31 пассажир, перевернулся и слетел с дороги.

На месте аварии погибли четыре человека, среди которых – ребенок. Еще 13 человек пострадали.

Как сообщает РИА Новости, дорожно-транспортное происшествие произошла в четыре часа утра в Белокалитвенском районе. Автобус King Long направлялся из Саратова в Ростов-на-Дону.

По оперативным данным, 12 пострадавших доставили в центральную районную больницу в Белой Калитве, еще один госпитализирован в медучреждение города Каменского. Остальные пассажиры отправлены в Ростов-на-Дону и Белую Калитву на попутном транспорте.

Вместе с тем в региональном управлении Министерства внутренних дел России пояснили, что 50-летний водитель автобуса, по предварительным данным, в условиях сильного гололеда не справился с управлением.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харьковской области во вторник, 30 января, на автодороге Чугуев-Меловое перевернулся рейсовый автобус. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека. По предварительным данным, 64-летний водитель не справился с управлением. Его машина выехала на обочину дороги и перевернулась. На момент аварии в салоне машины находились 12 пассажиров.