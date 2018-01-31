Турция заявила о ликвидации более 700 боевиков в ходе операции в Африне

Об этом сообщает "Анадолу".

В Генштабе Вооруженных сил Турции сообщили о том, что точное количество террористов, которые были обезврежены с начала операции, достигло 712. В рамках операции "Оливковая ветвь" ВВС Турции уничтожили 22 объекта террористов PKK/KCK/PYD-YPG и ИГИЛ.

Стоит добавить, что турецкое государство начало военную операцию в сирийском Африне с 20 января 2018 года. Также турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции очистят приграничные территории Сирии от террористов, а после на освобожденной территории будут созданы условия для возвращения около 3,5 млн беженцев.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", военная операция Турции в сирийском Африне, контролируемом курдами, началась "де-факто" с трансграничного обстрела. При этом никакие Турецкие подразделения пока в регион не входили.

