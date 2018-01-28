13:34 28.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве фура влетела в фонарный столб

На столичном шоссе на улице Заболотного водитель фуры не справился с управлением и влетел в столб. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве фура влетела в фонарный столб

По предварительной информации, фура двигалась со стороны столичного шоссе, а затем резко повернула в правую сторону и врезалась в столб. В результате аварии кабите с водителем отлетела на 20-30 метров от место происшествия и смяла за собой три автомобиля. В момент аварии в транспорте никого не было, водитель сумел самостоятельно выбраться из кабины, но его тут же госпитализировали. 

В результате ДТП никто не погиб, однако есть пострадавшие, однако улица Заболотного была временно перекрыта, на ней образовалась километровая пробка. На месте работают сотрудники ГСЧС, скорой и патрульной полиции, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Киеве на проспекте Свободы произошла авария. Водитель автомобиля Volkswagen хотел совершить поворот через двойную сплошную, но не учел факта наличия на другой стороне дороги такси Opel, в котором находилось двое пассажиров, в том числе и ребенок.

 

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