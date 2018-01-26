08:39 26.01.2018 | Происшествия | Новости
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В Южной Кореи пламя охватило больницу, более 30 жертв - ФОТО

В больнице города Мирян на юго-востоке Южной Кореи возник пожар в больнице, по меньшей мере 33 человека погибли и более 70 пострадали.

В Южной Кореи пламя охватило больницу, более 30 жертв - ФОТО

Об этой трагедии сообщает местное издание Yonhap News. На место происшествия отправились карета скорой и пожарной.

По словам медиков, число жертв может увеличиться.Отмечается, что на момент возгорания в обоих корпусах больницы было почти 100 человек. Огонь начал распространяться с нижних этажей, заблокировав людям пути к отступлению.

Предполагается, что очаг возгорания произошел в отделении неотложной помощи на первом этаже главного здания больницы. Огонь удалось погасить только через два часа.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киевской области горел ресторанный комплекс. Инцидент произошел в Белоцерковском районе в городе Узин в ресторанно-развлекательном комплексе "Мега-спорт". На место происшествия прибыло шесть единиц пожарной техники и 29 человек личного состава пожарной службы.

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