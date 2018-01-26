12:25 26.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На железной дороге в Полтавской области на ходу загорелся локомотив - ФОТО

На 123 километре перегона Свинковка - Божково Полтавской области на ходу загорелся грузовой электровоз сообщением Полтава-Основа.

На железной дороге в Полтавской области на ходу загорелся локомотив - ФОТО

Об этом сообщает Госслужбе по чрезвычайным ситуациям области.

Примечательно, что возгорание произошло утром 25 января около 11.00 на 123 километре перегона "Свинковка - Божково". Огнем повреждено трансформатор и внутренняя отделка локомотива. В данный момент, причина пожара устанавливается.

Пожар ликвидирован двумя отделениями спасателей и пожарным поездом станции Полтава - Южная.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в больнице города Мирян на юго-востоке Южной Кореи возни пожар в больнице, по меньшей мере 33 человека погибли и более 70 пострадали.

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