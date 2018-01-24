В Донецкой области горит склад горюче-смазочных материалов - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается, пламя охватило склад горюче-смазочных материалов размером 20х60 м. В данный момент на место пожара по повышенному номеру вызова выехали спасатели 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСНС Украины.

Также в пресс-службе говорится о том, что сейчас идет ликвидация пожара.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве возле станции "Выдубичи" произошел масштабный пожар. Тут горели складские помещения. К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал.