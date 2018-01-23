14:29 23.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Кропивницким охранник супермаркета убил посетителя за кражу

В городе Знаменка охранник одного из супермаркетов убил бездомного за кражу алкогольных напитков из магазина. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Под Кропивницким охранник супермаркета убил посетителя за кражу

Во время выяснения обстоятельств происшествия, между работником охраны и мужчиной возникла потасовка.  Охранник нанес мужчине удар в область грудной клетки, после чего тот упал и потерял сознание.

По информации полиции, погибшим оказался 48-летний житель другой области, который вел бездомный образ жизни, путешествуя электричками. За последнее время он 10 раз привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и кражи, а также был судим за кражу.

По данному факту начато уголовное расследование по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. Охраннику грозит лишение свободы от 7 до 10 лет.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Бородянском районе на Киевщине во время семейной ссоры 20-летняя беременная девушка смертельно ранила мужа. Свидетелями данного убийства стали знакомые этой супружеской пары.

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