Под Кропивницким охранник супермаркета убил посетителя за кражу

Во время выяснения обстоятельств происшествия, между работником охраны и мужчиной возникла потасовка. Охранник нанес мужчине удар в область грудной клетки, после чего тот упал и потерял сознание.

По информации полиции, погибшим оказался 48-летний житель другой области, который вел бездомный образ жизни, путешествуя электричками. За последнее время он 10 раз привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и кражи, а также был судим за кражу.

По данному факту начато уголовное расследование по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. Охраннику грозит лишение свободы от 7 до 10 лет.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Бородянском районе на Киевщине во время семейной ссоры 20-летняя беременная девушка смертельно ранила мужа. Свидетелями данного убийства стали знакомые этой супружеской пары.