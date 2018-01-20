18:48 20.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе неизвестный устроил перестрелку с полицией

В Одессе пьяный мужчина из окна своей квартиры открыл огонь по пенсионерам. Об этом в Facebook сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

В Одессе неизвестный устроил перестрелку с полицией

Инцидент произошел на улице Новосельського. Поддатый мужчина из скорострельного ружья из окна своей квартиры начал стрелять по прохожим и пожилым людям, которые находились у подьезда дома. На место происшествия в течении 15 минут прибыл спецназ - подразделение КОРД.  При попытке его задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и открыл по полицейским огонь из своего ружья.

В результате перестрелки пострадало пять человек: три правоохранителя попали в госпиталь с тяжелыми ранами, один очевидец и случайных прохожий. На данный момент известно, что один украинский полисмен скончался в реанимации.

Пьяного стрелка задержали, ему грозит 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Лозовая Харьковской области неизвестный мужчина совершил налет на патрульный автомобиль полиции.

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