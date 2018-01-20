В Египте задержали три рейса с 300-ми украинцами

Сейчас ситуация полностью нормализировалась, украинским туристам не пришлось ночевать в аэропорту, всех наших граждан разместили по гостиницам за счет туристической компании. На данный возвращение людей домой контролирует консул, пассажирам обещают подать рейс в Киев в ближайшее время. Кроме того, в аэропорту "Борисполь" наблюдается задержка рейсов из Европы - Брюсселя, Вены и Лондона, что также связано с ухудшением погодных и климатических условий на небе.

На данный момент аэропорты городов Борисполь, Одессы, Львова, Ивано-Франковска, Днепра, Черновцов, Ужгорода, Харькова, Запорожья и Киева работают в штатном режиме. За прошедшие сутки в Украине из-за непогоды обесточены 763 населенных пункта в восьми областях. Движение на украинских дорогах не осложнено, пробок нет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня, 20 января в международном аэропорту " Одесса" малазиец пытался покинуть страну по фальшивому паспорту, его арестовали.