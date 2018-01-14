В Харькове произошел пожар

Инцидент произошел вчера вечером в 20:12 в поселке Новая Водолага Нововодолажского района по улице Комаровска. Пожарные прибыли на место происшествия в течении 15 минут, однако локализировать огонь удалось лишь к 10 часам вечера, а окончательно его ликвидировать лишь в 23:00. Возгорание произошло на площади в 50 квадратных метров, однако спасатели продолжают устанавливать причину возгорания. Вероятно, произошел сбой в электрощитовой, и как результат - короткое замыкание.

От отравления продуктами горения погибли три человека, из них два ребенка, которым было по пять лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харьковской области в результате пожара в доме погибла женщина. По предварительным данным, причиной возникновения пожара является неосторожность погибшей при курении.