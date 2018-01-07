10:54 07.01.2018 | Происшествия | Новости
100183558:Polishuk

В Индии под лавиной погибли 11 человек

В Индии в пятницу, 5 января, с гор сошли две лавины.

В Индии под лавиной погибли 11 человек

В результате стихийного бедствия погибли 11 человек. Как сообщает Hindustan Times, первая лавина засыпала 12 человек.

Из них семеро находились в машине. Спасателям удалось вытащить только двоих. При втором сходе погребенным оказался сотрудник дорожной службы.

Поисковые работы в на данный момент продолжаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на юго-востоке Франции в Альпах в субботу, 2 декабря, сошла лавина. В результате инцидента погибли три человека. Как сообщает BFM-TV, лавина сошла в горах департамента Изер.

Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве Audi не вписался в поворот и разбил две машины - ФОТО За минувшие сутки в зоне АТО один военнослужащий ранен - ВИДЕО Порошенко пожелал украинцам уюта, счастья и любви - ВИДЕО Православные христиане празднуют Рождество
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив