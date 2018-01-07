В Индии под лавиной погибли 11 человек

В результате стихийного бедствия погибли 11 человек. Как сообщает Hindustan Times, первая лавина засыпала 12 человек.

Из них семеро находились в машине. Спасателям удалось вытащить только двоих. При втором сходе погребенным оказался сотрудник дорожной службы.

Поисковые работы в на данный момент продолжаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на юго-востоке Франции в Альпах в субботу, 2 декабря, сошла лавина. В результате инцидента погибли три человека. Как сообщает BFM-TV, лавина сошла в горах департамента Изер.