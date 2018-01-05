В Мексике микроавтобус слетел с моста в водоем - ФОТО

Как сообщила в Twitter местная служба гражданской обороны, автобус упал с моста в водоем на 13-м км трассы между городами Аутлан и Эль-Грульо. Внутри транспортного средства находились рабочие.

Что стало причиной страшного ДТП, пока неизвестно. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и сотрудники службы гражданской обороны. Все причины аварии устанавливаются.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", количество жертв дорожно-транспортног происшествия с пассажирским автобусом в Перу выросло до 51 человека. Еще шестеро пассажиров автобуса получили травмы.