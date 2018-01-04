18:56 04.01.2018 | Происшествия | Новости
100183406:labazovych

Авиация России сбросила бомбы на пригород Дамаска

В столице Сирии по меньшей мере 30 гражданских были убиты из-за бомбардировки реактивных российских самолетов.  

Авиация России сбросила бомбы на пригород Дамаска

Об этом сообщает информационное агентство Reuters сославшись на данные наблюдателей.

Как отмечается, четыре бомбы разрушили два здания в городе Мисраба в Южной Гуте, в результате бомбового удара погибли около 20 человек и ранены более 40. Среди них, одиннадцать – это женщины и дети. 

При этом в Восточной Гуте жертвами стали не менее десяти человек.

На протяжении последнего времени правительственные силы Сирии активизировали военные операции в Восточной Гуте, их поддержала Россия. Эксперты сирийского центра наблюдения за правами человека заявили, что с декабря прошлого года в этом регионе погибли около семидесяти человек. 

В данный момент официальные российские и сирийские власти отрицают бомбардировки гражданских поселений. По их версии, удары наносятся исключительно по позициям радикальных исламистов и боевиков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", боевики в Восточной Гуте провели минометный обстрел пригорода Дамаска, где находится лагерь с гражданскими военными беженцами.

Поделиться
Читайте также:
 
Веллингтон Нем не хочет возвращаться в "Шахтер" из Бразилии В Киеве синоптики предупреждают о тумане Ураган Элеонор продолжает наносить ущерб Европе - ФОТО В канун Рождества французский певец спел на украинском – ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив