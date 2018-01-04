Авиация России сбросила бомбы на пригород Дамаска

Об этом сообщает информационное агентство Reuters сославшись на данные наблюдателей.

Как отмечается, четыре бомбы разрушили два здания в городе Мисраба в Южной Гуте, в результате бомбового удара погибли около 20 человек и ранены более 40. Среди них, одиннадцать – это женщины и дети.

При этом в Восточной Гуте жертвами стали не менее десяти человек.



На протяжении последнего времени правительственные силы Сирии активизировали военные операции в Восточной Гуте, их поддержала Россия. Эксперты сирийского центра наблюдения за правами человека заявили, что с декабря прошлого года в этом регионе погибли около семидесяти человек.



В данный момент официальные российские и сирийские власти отрицают бомбардировки гражданских поселений. По их версии, удары наносятся исключительно по позициям радикальных исламистов и боевиков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", боевики в Восточной Гуте провели минометный обстрел пригорода Дамаска, где находится лагерь с гражданскими военными беженцами.