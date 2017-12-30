14:58 30.12.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Спасатели нашли заблудившихся на Прикарпатье туристов

В Ивано-Франковской области спасатели ГосЧС нашли в горах заблудившихся двух туристов, которые заблудились в районе горы Поп Иван в Карпатах.

Спасатели нашли заблудившихся на Прикарпатье туристов

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отметим, что к правоохранителям пришло сообщение от жителей города Луцк, которые потеряли ориентировку на горе Поп Иван на территории Зеленского сельского совета, Верховинского района. Так, на поиски путешественников отправились спасатели Ворохтянского горного поисково-спасательного отделения аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГосЧС в области.

"В 18:30 спасателями найдены заблудившиеся туристы в районе горы Поп Иван в удовлетворительном состоянии", -  уточняется в сообщении.

Напоследок сотрудники полиции добавили, что в 19:30 туристы были отправлены к месту временного проживания в дом у озера Маричейка у подножия горы Поп Иван.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  Карпатских горах неожиданно для всех погиб 19-летний турист. Позже стало известно, что смерть парня наступила от переохлаждения.

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