13:22 25.12.2017 | Происшествия | Новости
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В Кабуле прогремел взрыв

В столице Афганистана подорвался террорист-смертник. Об этом передает "Радио свобода".

В Кабуле прогремел взрыв

Инцидент произошел в районе, где на данный момент расположено посольство Соединенных Штатов Америки и штаб-квартира Североатлантического Альянса в Афганистане. В результате детонации суидцидника погибло шесть человек, еще трое получили серьезные ранения и были госпитализированы. Какую конкретно цель преследовал смертник сказать сложно, вероятно атака должны была быть направленны против правоохранителей .Ответственность за атаку на себя взяла террористическая организация ИГИЛ.

Напомним, что вчера в афганской провинции Гильменд в результате детонации ручного производства взрывчатки погибло семеро человек. Полиция утверждает, что оба теракта могут быть связаны с единым источником терроризма.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Кабуле в результате детонации смертника погибло 16 человек.

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